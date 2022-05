VIDEO Juventus-Inter, Barella e Perisic: rivedi i due super gol dei nerazzurri (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella vittoria per 4-2 dopo i tempi supplementari dell'Inter nella finale di Coppa Italia spiccano la prima e l'ultima rete, segnate da Barella e Perisic. In mezzo i due rigori trasformati da Calhanoglu e dallo stesso Perisic Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella vittoria per 4-2 dopo i tempi supplementari dell'nella finale di Coppa Italia spiccano la prima e l'ultima rete, segnate da. In mezzo i due rigori trasformati da Calhanoglu e dallo stesso

Advertising

marcoconterio : ?? Aurelio De Laurentiis arriva alla riunione di Lega. Nessuna dichiarazione, dice di no a una ?? foto a un bambino c… - tvdellosport : DIREZIONE OLIMPICO?? Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter ?????????? I bianconeri las… - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene, prima della finale di Coppa Italia: “Ottima atmosfera tra due belle squ… - giovycut : RT @MGuardasole: 'Io non sono della Juve', ha risposto Aurelio #DeLaurentiis all'ingresso all'assemblea di Lega al CONI al piccolo tifoso d… - tvdellosport : IL PUNTO DELLE OTTO?? @AlfredoPedulla commenta la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter #CoppaItalia… -