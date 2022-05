Terremoto, forte scossa avvertita a Firenze, magnitudo 3.7 (Di giovedì 12 maggio 2022) Una forte scossa di Terremoto si è verificata a Firenze alle 22,12. Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città. La stima preliminare dell'Ingv è di una magnitudo compresa tra 3.5 e 4. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 12 maggio 2022) Unadisi è verificata aalle 22,12. Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città. La stima preliminare dell'Ingv è di unacompresa tra 3.5 e 4.

