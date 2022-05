Strage di Samarate | chi ha fatto irruzione nella villa? Ombre e ipotesi sul passato di Maya

(Di giovedì 12 maggio 2022) Resta da capire chi, e soprattutto perché, è entratodi: una macabra voglia di vedere una scena del crimine o qualcuno voleva rubare documenti collegati all’assassino? Di ladri, sicuro, non si tratta Mentre si attende la ripresa di Nicolò e che Maja si stabilizzi per poter essere sottoposto a interrogatorio,di, scenario della tragedia famigliare forse più grave degli ultimi anni, si è consumato un altro reato. Qualcuno haall’interno dell’abitazione in cui l’architetto ha tentato di sterminare tutta la famiglia. Un interrogativo, su tutti, troneggia: chi è entrato, perché lo ha? Gli inquirenti, infatti, escludono l’che si tratti ...

Advertising

varesenews : Sabato i funerali delle vittime della strage famigliare di Samarate - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Samarate, il giallo dell’incursione nella villa della strage. «Cercavano documenti su Alessandro Maja» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Samarate, il giallo dell’incursione nella villa della strage. «Cercavano documenti su Alessandro Maja» - serenel14278447 : 'L’INCHIESTA Samarate, il giallo dell’incursione nella villa della strage. «Cercavano documenti su Alessandro Maja»… - 361_magazine : Delitto di Samarate, rotti i sigilli della villa della strage -

"MERCEDESZ HENGER FIDANZATA CON FULVIO"/ Arianna David: "Notizia falsa, ecco perché"DI, LE PAROLE DEI VICINI DI CASA Il programma Mattino5 è tornato a parlare anche con alcuni vicini ..., IGNOTI IN VILLA/ Suoceri del killer: "Forse cercavano qualcosa..." L'inviato di Canale 5, Emanuele Canta, si è recato presso il comune di Aiello del Sabato per provare a parlare con ...Milano, blitz della polizia all'alba. 31 persone sono state arrestate per narcotraffico e riciclaggio di denaro ...Il programma Mattino5 è tornato a parlare anche con alcuni vicini di casa della famiglia vittima della strage di Samarate, a cominciare dalla donna che ha visto per prima Alessandro Moja, l’autore del ...