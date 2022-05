Sottil | “Troviamo un Benevento deluso ma che verrà qui per vincere | dovremo osare”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli – Alla vigilia della partita Play Off col, Misterha parlato del primo ostacolo che dovranno affrontare i bianconeri, il, in un match da dentro o fuori: “Il Campionato è terminato, quando si giocano i Play Off tutto si azzera, noi ci arriviamo molto bene, ilci è arrivato non contento perché è una squadra costruita per stradirettamente il Campionato, non ci è riuscito e può succedere, ma ora non conta nulla, tutto è azzerato. Ripartiamo per un nuovo viaggio, queste partite vanno giocate mantenendo la nostra serenità, la nostra determinazione e la nostra entità, pensando ai 100’ e solo ala partita”. I bianconeri domani saranno spinti da quasi 11.000 spettatori: “A nome ...