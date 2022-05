Omicidio Willy Duarte, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta È stato chiesto l 'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l'Omicidio di Willy Monteiro Duarte , il giovane massacrato di botte il 6 settembre 2020 a Colleferro (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta È statol 'per iMarco e Gabrielenel processo per l'diMonteiro, il giovane massacrato di botte il 6 settembre 2020 a Colleferro (...

