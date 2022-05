L’impatto del Covid sul sistema danza (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Sabato 14 maggio ore 12 nell’area ospiti del Teatro Verdi, nell’ambito della seconda parte del NID Platform Salerno, alla presenza di Alfredo Balsamo, Donatella Ferrante, Alessandro Pontremoli, sarà presentato “Si cambia danza, L’impatto del Covid-19 sul sistema danza in Italia” a cura di Gabriella Stazio, Marialuisa Stazio, Raffaella Tramontano. “Si cambia danza L’impatto del Covid-19 sul sistema danza in Italia” si propone come riflessione sul presente e sul futuro dello spettacolo dal vivo. Il volume ha l’obiettivo di restituire – anche grazie al fondamentale contributo di valenti e generosi studiosi come Alessandro Pontremoli, Antonio Taormina, Adriano Giannola, Roberta Albano – una mappatura ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Sabato 14 maggio ore 12 nell’area ospiti del Teatro Verdi, nell’ambito della seconda parte del NID Platform Salerno, alla presenza di Alfredo Balsamo, Donatella Ferrante, Alessandro Pontremoli, sarà presentato “Si cambiadel-19 sulin Italia” a cura di Gabriella Stazio, Marialuisa Stazio, Raffaella Tramontano. “Si cambiadel-19 sulin Italia” si propone come riflessione sul presente e sul futuro dello spettacolo dal vivo. Il volume ha l’obiettivo di restituire – anche grazie al fondamentale contributo di valenti e generosi studiosi come Alessandro Pontremoli, Antonio Taormina, Adriano Giannola, Roberta Albano – una mappatura ...

