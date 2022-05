Advertising

Il Manifesto

...i più noti compositori appartenenti al periodo tardo -. ... In contrasto con quella che era'estetica dominante che faceva ...'omaggio è piùche sostanziale. Non ne riprende né il ...per un pegno d'amore o una proposta di matrimonio , ma ... Gwen Stefani,'anello di fidanzamento che fa invidia al mondo X ... a partire dalcuore di Anita Ko montato sulla fedina in ... L'ideale romantico dell'alterità animale | il manifesto