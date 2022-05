Lazio Provedel | trattativa ai dettagli | trovato il sostituto di Reina

(Di giovedì 12 maggio 2022) Lahail suo dodicesimo per la prossima stagione:aicon Ivan Perovedel in scadenza con lo Spezia La situazione portiere in casacontinua a farsi largo tra dubbi e nomi che piacciono a Sarri e la società. I biancocelesti saluteranno in un solo colpo sia Strakosha chein estate. A sostituire lo spagnolo Tare hanel profilo di Ivanil dodicesimo giusto. In scadenza con lo Spezia al 30 giugno, il portiere sarà un nuovo giocatore della. Lo scrive il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anche il quasi 40enne Reina dirà addio, nonostante l'opzione per il rinnovo in caso di piazzamento europeo: è già stato scelto lo svincolato Provedel come secondo. Anche perché a queste varianti è appesa anche la permanenza di Sarri alla Lazio. Lotito (ieri sugli spalti dell'Olimpico) ha già fatto sapere che non ci saranno stravolgimenti.