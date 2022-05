Latina | nervoso ai controlli nascondeva armi | munizioni e droga in casa | arrestato 26enne

(Di giovedì 12 maggio 2022) Detenevainma non solo. Gli accuratidegli agenti hanno infatti permesso di rinvenire ben 3mila euro all’interno dell’abitazione di un giovane incensurato di. Il ragazzo di 26 anni è statomartedì scorso, in flagranza di reato, dagli agenti della Squadra Mobile died è ora accusato del d detenzione die sostanze stupefacenti. Leggi anche:, ancora furti con la tecnica della “ruota bucata”, rubati oltre 1000euro: denunciate 5 persone Idelle forze dell’ordine Nei giorni precedenti, nell’ambito di attività info investigativa, la Squadra Mobile aveva avuto notizia che il giovane detenesse illecitamente ...

Latina - Droga, armi e munizioni: arrestato giovane incensurato Deteneva armi, munizioni e droga in casa ma non solo. Gli accurati controlli degli agenti hanno infatti permesso di rinvenire ben 3mila euro all'interno dell'abitazione di un giovane incensurato di La ...