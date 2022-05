Il sorriso che aiuta a curare dentro e fuori l’ospedale (Di giovedì 12 maggio 2022) Torniamo a raccontarvi delle gesta quotidiane che 600 clown dottori compiono su tutto il territorio italiano da oltre dieci anni. Dopo due anni di maratone di solidarietà corse sulla rete di internet, a causa della pandemia di covid-19, il IV edizione nazionale del Raduno Nazionale dei clown dottori di “Teniamoci per mano Onlus” si terrà, finalmente in presenza a Napoli, dal 20 al 22 maggio prossimi. A testimoniare come il sorriso aiuta a curare dentro e fuori l’ospedale ci saranno tanti ospiti illustri tra i quali Robert Michael Christensen, padre della clownterapia il quale ha ispirato Patch Adams. Sarà presente anche Vladimir Olshansky, attore che nel 1996 fonderà in Italia “Soccorso Clown”, un’organizzazione no-profit con la quale fino ad oggi ha incontrato oltre 40.000 bambini. ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 12 maggio 2022) Torniamo a raccontarvi delle gesta quotidiane che 600 clown dottori compiono su tutto il territorio italiano da oltre dieci anni. Dopo due anni di maratone di solidarietà corse sulla rete di internet, a causa della pandemia di covid-19, il IV edizione nazionale del Raduno Nazionale dei clown dottori di “Teniamoci per mano Onlus” si terrà, finalmente in presenza a Napoli, dal 20 al 22 maggio prossimi. A testimoniare come ilci saranno tanti ospiti illustri tra i quali Robert Michael Christensen, padre della clownterapia il quale ha ispirato Patch Adams. Sarà presente anche Vladimir Olshansky, attore che nel 1996 fonderà in Italia “Soccorso Clown”, un’organizzazione no-profit con la quale fino ad oggi ha incontrato oltre 40.000 bambini. ...

