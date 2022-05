Highlights Giro d’Italia 2022, sesta tappa: bis vincente di Démare a Scalea (VIDEO) (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli Highlights della sesta tappa del Giro d’Italia 2022, con partenza da Palmi ed arrivo a Scalea dopo 192 km, in cui ha trionfato, con una volata al fotofinish, ancora una volta Arnaud Démare, alla seconda affermazione consecutiva sulle strade del Giro. Ha battuto per pochissimi millimetri Caleb Ewan. Terzo, leggermente più indietro, Mark Cavendish. Di seguito i momenti salienti della corsa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Glidelladel, con partenza da Palmi ed arrivo adopo 192 km, in cui ha trionfato, con una volata al fotofinish, ancora una volta Arnaud, alla seconda affermazione consecutiva sulle strade del. Ha battuto per pochissimi millimetri Caleb Ewan. Terzo, leggermente più indietro, Mark Cavendish. Di seguito i momenti salienti della corsa. SportFace.

