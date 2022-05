Energia: al via al Senato dichiarazioni di voto su dl taglia prezzi (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Dopo il via libera della commissione Bilancio, con condizioni, al maxiemendamento presentato dal Governo al decreto legge che interviene sui prezzi dell'Energia, la seduta del Senato è ripresa e sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dall'Esecutivo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Dopo il via libera della commissione Bilancio, con condizioni, al maxiemendamento presentato dal Governo al decreto legge che interviene suidell', la seduta delè ripresa e sono in corso ledisulla fiducia posta dall'Esecutivo.

Advertising

RoncelliVelez : GIOVE IN ARIETE: Riconquistare l'energia ed espandersi attraverso la fid... - ConfindustriaUd : L’impatto della #Guerra in #Ucraina è molto negativo per #economia italiana: oltre al problema della dipendenza dal… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Sgarbi, politico o filosofo? «La vecchiaia non c’è, la morte non c’è, ma a un certo punto la morte accede e si porta via a… - Maximix1970 : Semplici accordi commerciali tra produttori di energia elettrica che non danno alcun vantaggio al consumatore final… - GiovediScienza : RT @CentroScienza: #Chimica & #Arte, #Energia, #Salute: i temi di @GiovediScienza OFF. DOMANI, Ven 13/05 - ore 18:00, in presenza presso l… -