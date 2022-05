Diretta "Questa è una grande notizia". La frase della Polonia che può innescare l'ira di Putin, ora è nel mirino (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore". Ore 15.34 Podolyak: "Ue imponga subito embargo petrolio russo" "L'Unione Europea deve imporre immediatamente l'embargo sul petrolio russo", afferma il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l'incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore". Ore 15.34 Podolyak: "Ue imponga subito embargo petrolio russo" "L'Unione Europea deve imporre immediatamente l'embargo sul petrolio russo", afferma il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, ...

