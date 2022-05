Coppa Italia | tifosa d’eccezione per la Juve Commenti live di Francesca Michielin

(Di giovedì 12 maggio 2022) La cantante ha commentato la finale diIeri sera, 10 maggio lantus di Massimiliano Allegri ha perso la finale di. Tra i tifosi. Laper la prima volta in 10 anni concluderà la stagione senza un trofeo ma potrà contare sempre sul supporto dei proprio fan. Tra questi c’è l’artista. Laè da sempre una grande appassionata di sport, di motori con la passione per la F1 e Alonso e di calcio. Sia su Twitter che su Instagram l’artista si è divertita a commentareil match poi perso dai bianconeri per 4 reti a 2. L’artista ha anche “polemizzato” sul primo rigore assegnato all’Inter che ha permesso ai nerazzurri di chiudere i tempi ...

Advertising

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - erickthohir : Campioni del Coppa Italia!! ?? Forever #ForzaInter - GioVann77727728 : Egli. Il più inutile e vincente. Supercoppa e Coppa Italia. Magari potrebbe pure raggiungere un mini triplete.… - brupa57 : @Annamaria1897 @filippomricci Ora capisco questo tweet…Lei sapeva già del generoso apporto di Valeri alla vittoria… -

La sconfitta incon l'Inter pesa sul bilancio stagionale della Juventus, Allegri chiamato in causa: deciso il futuro del tecnicoSerata da dimenticare per la Juventus, che archivia la sua stagione in ...Eroe di, ma con un destino ancora incerto. Ivan Perisic è stato il protagonista in campo e fuori nella finale divinta dall' Inter contro la Juventus. Sul terreno di gioco dell'Olimpico ha messo a segno la doppietta decisiva per il successo nerazzurro nei tempi supplementari. Fuori, invece, ha fatto ...La Juventus perde ai supplementari la finale di Coppa Italia contro l'Inter dopo aver sfiorato la vittoria in rimonta prima del 2-2 al 90' ...Direttamente sulle colonne de "La Stampa", Gigi Garanzini commenta il successo dell'Inter sulla Juventus nella finalissima di Coppa Italia: "Grande partita, come di rado accade ...