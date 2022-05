Coppa Italia, con Perisic l’Inter vince: Juventus sconfitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Prima avanti l'Inter, poi la Juventus e infine di nuovo i nerazzurri nella finale di Coppa Italia di ieri sera. Ecco com'è andata. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Prima avanti l'Inter, poi lae infine di nuovo i nerazzurri nella finale didi ieri sera. Ecco com'è andata.

Advertising

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - 433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - infoitsport : Caos dopo la Coppa Italia: può lasciare l'Inter per il Milan - GianfrancoDiBar : RT @Jsocialclubit: Juve-Inter, Marelli: Brozovic? Valeri chiude gli occhi. È rosso. Rigore Lautaro non c'è #Coppa_Italia #Juve #Juventus #V… -