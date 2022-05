Ciclismo | Milan Vader dopo il coma | “Sto facendo il possibile per recuperare | spero di riuscire a correre già quest’anno”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue il percorso di guarigione diil terribile infortunio patito nella quinta frazione del Giro dei Paesi Baschi. Il neerlandese della Jumbo-Visma ha trascorso alcune settimane ina causa della rocambolesca caduta che rischiava di portare con sé conseguenze drammatiche, fortunatamente evitate grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Il classe ’96 si sta rimettendo in sesto piuttosto velocemente e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua carriera da professionista. Ai microfoni del quotidiano olandese Wielerflitsha raccontato le sensazioni del momento, inquadrando gli obiettivi del prossimo futuro. “Sembra che gli atleti tornino al 90% del loro potenziale molto velocementecose come queste, ma l’ultimo 10% è il più difficile da ...

