Boom di ascolti per la Coppa Italia su Canale 5 | si vola oltre il 40 % di share

(Di giovedì 12 maggio 2022) Grande serata per i tifosi ma anche per Mediaset quella dell’11 maggio 2022. Una sfida, quella che ha visto scendere in campo Inter e Juventus, ricchissima di emozioni. Una partita che è arrivata ai tempi supplementari dopo un pareggio per 2 a 2 nei primi novanta minuti e che ha tenuto incollati alla tv8 milioni di spettatori. Una serata da incorniciare per5 che grazie alla finale di, porta a casa quello che sicuramente sarà il miglior risultato della stagione televisiva.8 milioni di spettatori, più del 40% di. Numeri che si vedono spesso quando c’è di mezzo il calcio, più raramente su5 anche a causa dell’assenza di grandi sfide in Champions, con lene protagoniste. 8,7 milioni con il 41.5% di ...

... Giorgio Cammarata " Abbiamo vissuto male questi anni di pandemia, ma nonostante tutto il torneo ha avuto undiin tutto il mondo. Quest'anno diamo anche una svolta green: abbiamo messo ...Eurovision Song Contest 2022,disu Rai1: nessuno se lo aspettava E' stata Raffaella Carrà a spingere per il ritorno dell'Italia all' Eurovision Song Contest e nel 2021, alla fine, i ...Boom di ascolti per Juventus-Inter, finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022. La partita, vinta ai supplementari dai nerazzurri di Simone Inzaghi per 4-2, è stata seguita su Canale 5 da 8.699.000 ...Diodato si è preso l’Eurovision (boom di ascolti e standing ovation per gli ucraini, qui l'articolo) al quale due anni fa, a causa della pandemia, non ha potuto partecipare e ha regalato una ...