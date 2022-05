Anziano morto in un pozzo, sospetti sui familiari (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono sospetti su tre persone in relazione alla scomparsa e alla morte di Giuseppe Pedrazzini, 77enne il cui cadavere è stato recuperato nella notte in un pozzo vicino alla casa dove il pensionato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sonosu tre persone in relazione alla scomparsa e alla morte di Giuseppe Pedrazzini, 77enne il cui cadavere è stato recuperato nella notte in unvicino alla casa dove il pensionato ...

