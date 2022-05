Alexander Nevzorov, chi è il giornalista nemico di Putin ospite stasera a Piazzapulita (Di giovedì 12 maggio 2022) Chi è Aleksandr Glebovich Nevzorov , ospite stasera, giovedì 12 maggio a Piazzapulita: nato il 3 agosto 1958, Leningrado, U, è un giornalista, presentatore televisivo, deputato della Duma di Stato ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) Chi è Aleksandr Glebovich, giovedì 12 maggio a: nato il 3 agosto 1958, Leningrado, U, è un, presentatore televisivo, deputato della Duma di Stato ...

Advertising

IsraelCoenM : RT @PiazzapulitaLA7: Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov. 21.15, La7 - sadape54 : RT @PiazzapulitaLA7: Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov. 21.15, La7 - PiazzapulitaLA7 : Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov. 21.15, La7 - stefania5910 : Perchè non chiamate mai Alexander Nevzorov e Zoja Svetova? - Donanarosatella : RT @IrineKuklina: Un tribunale di Mosca ha arrestato (in assenza) giornalista Alexander Nevzorov (riconosciuto agente straniero) per aver p… -