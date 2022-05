Al via la seconda edizione del concorso letterario “Premio Anna Francesca Trevisan” (Di giovedì 12 maggio 2022) La famiglia di Anna Francesca Trevisan, con il Patrocinio delle ACLI di Bergamo, della Fondazione Angelo Custode, del Centro Salesiano don Bosco di Treviglio, dell’Associazione Genitori AGE Castello, dell’Ufficio della Pastorale Scolastica della Diocesi di Bergamo e con il Patrocinio del Comune di Castel Rozzone, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia, ha promosso la seconda edizione del concorso letterario “Premio Anna Francesca Trevisan”. L’iniziativa era destinata a studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado e si poneva come finalità quella di stimolare nei giovani autori il desiderio di partecipare da protagonisti alla vita comunitaria, per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) La famiglia di, con il Patrocinio delle ACLI di Bergamo, della Fondazione Angelo Custode, del Centro Salesiano don Bosco di Treviglio, dell’Associazione Genitori AGE Castello, dell’Ufficio della Pastorale Scolastica della Diocesi di Bergamo e con il Patrocinio del Comune di Castel Rozzone, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia, ha promosso ladel”. L’iniziativa era destinata a studenti frequentanti le scuolerie di primo e secondo grado e si poneva come finalità quella di stimolare nei giovani autori il desiderio di partecipare da protagonisti alla vita comunitaria, per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Tutti i civili sono stati evacuati da Azovstal. Zelensky: 'In salvo oltre 300 persone'. Prende il via la… - DanielaUlgheri : @Lalla913 @LGrullita Secondo me parte tutto da là...poi il perché sia andata via lo sanno sl loro ma x me parte da… - aurora250920 : Buongiorno a tutt?. Si avvicina il fine settimana e questo vuol dire che manca sempre meno alla seconda puntata di… - daniele64 : Un mondo multipolare esige che sia data voce a quella politica e a quel diritto che, dopo la Seconda guerra mondial… - infoitcultura : Eurovision, agenda di oggi 12 maggio: seconda semifinale al via -