Una vita anticipazioni: Anabel in convento e Miguel tenta il colpo, sarà scoperto? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 12 maggio 2022? Miguel riuscirò a curare le sue ferite d’amore dopo che Daniela è andata via, rinunciando alla sua missione, pur di salvare la famiglia del ragazzo che ama? Sabina e Roberto non sono sorpresi ma Miguel non ha raccontato tutta la verità ai suoi nonni e soffre in silenzio a causa della partenza della ragazza di cui si era innamorato. Nel frattempo Genoveva ha scoperto che Natalia ha degli incubi molto strani, incubi nei quali la ragazza continua a nominare Marcos. E i telespettatori di Una vita hanno visto che la ragazza, subisce e si ribella. E’ stata forse vittima di molestie da parte del padre di Anabel? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Unadi domani 12 maggio 2022?riuscirò a curare le sue ferite d’amore dopo che Daniela è andata via, rinunciando alla sua missione, pur di salvare la famiglia del ragazzo che ama? Sabina e Roberto non sono sorpresi manon ha raccontato tutta la verità ai suoi nonni e soffre in silenzio a causa della partenza della ragazza di cui si era innamorato. Nel frattempo Genoveva hache Natalia ha degli incubi molto strani, incubi nei quali la ragazza continua a nominare Marcos. E i telespettatori di Unahanno visto che la ragazza, subisce e si ribella. E’ stata forse vittima di molestie da parte del padre di? Scopriamolo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Una ...

