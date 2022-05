'Una giornalista in prima linea': il mio ricordo di Shireen Abu Akleh (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Shireen è morta. L'hanno uccisa...". E poi la voce strozzata dai singhiozzi. A darmi la notizia, prima che facesse il giro del mondo, è Osama Hamdan, il mio prezioso collaboratore di una vita dalla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) "è morta. L'hanno uccisa...". E poi la voce strozzata dai singhiozzi. A darmi la notizia,che facesse il giro del mondo, è Osama Hamdan, il mio prezioso collaboratore di una vita dalla ...

Advertising

EnricoLetta : Lo choc per l’uccisione a #Jenin in un raid di una giornalista di #AlJazeera. Chiediamo #veritàegiustizia per… - rubio_chef : Caro @EnricoLetta “Choc a #Jenin per l’uccisione di una giornalista PALESTINESE???? durante un raid delle forze illeg… - Agenzia_Italia : Una giornalista di Al Jazeera è stata uccisa in Cisgiordania _ Shireen Abu Akleh, una delle reporter più note della… - valter_menconi : Ma il giornalista ha detto che questa bevanda simboleggia il sangue. 'Simboleggia una messa in scena. Una messa in… - acidonio_ : RT @antichiprofumi: Ogni giorno civili palestinesi muoiono silenziosamente per mano d’Israele. Neppure l’omicidio a sangue freddo ripreso d… -