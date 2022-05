Tsitsipas-Dimitrov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stefanos Tsitsipas confronterà il suo tennis con quello di Grigor Dimitrov al secondo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Splendida e interessante sfida tra esteti sul Centrale di Roma, ambedue esponenti del rovescio a una mano e stilisticamente leggiadri in campo. Il bulgaro ha eliminato Brandon Nakashima all’esordio sul rosso capitolino, dando seguito alle buone prestazioni di Madrid, occasione in cui è stato sconfitto proprio da Tsitsipas agli ottavi. Il greco, dal canto suo, dopo la delusione madrilena in semifinale per mano di Alexander Zverev, tenterà di far valere il suo gioco vario nuovamente sulla terra battuta. Ateniese certamente favorito per il passaggio del turno, ma il bulgaro è tutto fuorché da sottovalutare, in qualsiasi superficie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stefanosconfronterà il suo tennis con quello di Grigoral secondo turno del tabellone principale degliBNL. Splendida e interessante sfida tra esteti sul Centrale di Roma, ambedue esponenti del rovescio a una mano e stilisticamente leggiadri in campo. Il bulgaro ha eliminato Brandon Nakashima all’esordio sul rosso capitolino, dando seguito alle buone prestazioni di Madrid, occasione in cui è stato sconfitto proprio daagli ottavi. Il greco, dal canto suo, dopo la delusione madrilena in semifinale per mano di Alexander Zverev, tenterà di far valere il suo gioco vario nuovamente sulla terra battuta. Ateniese certamente favorito per il passaggio del turno, ma il bulgaro è tutto fuorché da sottovalutare, in qualsiasi superficie ...

