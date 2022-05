Le uova in camicia di Angelo Nairod (Di mercoledì 11 maggio 2022) È disponibile, in tutte le librerie e in rete, la seconda opera di Angelo Nairod “uova in camicia …e altre storie di (stra)ordinario coraggio” per le Edizioni Dialoghi. Dopo aver trattato con successo il tema della diversità con “Quando i Diversi siamo Noi” (LFA Publisher -2018) con il quale si è aggiudicato l’alloro nel prestigioso concorso “Caterina Martinelli”, nonché il Premio speciale Maralunga, nella VI edizione della Biennale Internazionale di Poesia e Narrativa – Percorsi Letterari … “Dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron, alla Val di Vara”, Angelo Nairod si è riproposto di scavare più a fondo nel tema del diverso. “uova in camicia” che sarà presentato a Salerno, nell’ambito delle attività dell’Associazione Culturale Emiolia, presso gli spazi ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 11 maggio 2022) È disponibile, in tutte le librerie e in rete, la seconda opera diin…e altre storie di (stra)ordinario coraggio” per le Edizioni Dialoghi. Dopo aver trattato con successo il tema della diversità con “Quando i Diversi siamo Noi” (LFA Publisher -2018) con il quale si è aggiudicato l’alloro nel prestigioso concorso “Caterina Martinelli”, nonché il Premio speciale Maralunga, nella VI edizione della Biennale Internazionale di Poesia e Narrativa – Percorsi Letterari … “Dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron, alla Val di Vara”,si è riproposto di scavare più a fondo nel tema del diverso. “in” che sarà presentato a Salerno, nell’ambito delle attività dell’Associazione Culturale Emiolia, presso gli spazi ...

Advertising

pulce_mm : @Sayuri1897 No, preparo le uova in camicia apposta. - GazzettaSalerno : Uova in camicia …e altre storie di (stra)ordinario coraggio, presentazione del libro di Angelo Nairod giovedì 12 al… - abehceDario : @_LoZio Panini ai semi con burro francese, salmone affumicato, raspadura, uova in camicia, datterini e pisellini freschi al lato - moonwimp : tostino ! (non so come fare le uova in camicia) - fottolesoglie : Quanto rosicano gli #haters per le mie uova in camicia su instagram....forse avevano paura mi rialzassi.... -