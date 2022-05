Juventus-Inter | programma e telecronisti Mediaset finale Coppa Italia 2021 2022

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : .?@juventusfc?, l’allenamento LIVE dalla Continassa: #Pellegrini e #Locatelli in gruppo - paxer89 : RT @GoalItalia: #JuveInter è anche l'ultima finale di Chiellini ?? Il capitano pronto all'addio ai bianconeri ???? [? @romeoagresti] http… - Cicixa : -

Una partita così sarebbe piaciuta a Soriano quello del rigore più lungo del mondo. Che altro è, infatti,se non una partita che non finisce mai da oltre sessant'anni C'è tutto dentro due città, due squadre, due club che hanno scritto, insieme con il Milan, le pagine più importanti del ...Dal possibile triplete, o tripletino che dir si voglia, al rischio di non affiancare nulla alla SuperCoppa vinta a gennaio, proprio contro la. L'e Inzaghi si giocano tutto in 5 giorni. Primo atto, stasera all'Olimpico.col vestito bello della squadra titolare, se anche in extremis sarà confermato il recupero di Bastoni, ...Tutto pronto per la finalissima di stasera tra Juventus e Inter. Allo Stadio Olimpico di Roma in palio c'è la Coppa Italia Frecciarossa. Al fianco della competizione ci sarà Bobo Vieri e la sua birra ...Tutto pronto per la finalissima di stasera tra Juventus e Inter. Allo Stadio Olimpico di Roma in palio c'è la Coppa Italia Frecciarossa. Al fianco della competizione ci sarà Bobo Vieri e la sua birra ...