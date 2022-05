Juventus-Inter | Marotta su Dybala | “Il suo futuro? Vi dico che…”

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia | @juventusfc le parole di #Allegri alla vigilia della finale contro l'@Inter - infoitsport : Quando Inter e Juventus si sono contese un trofeo: all’Olimpico la quinta finale della storia - paolone198423 : RT @spondainter: È tempo di finale, è tempo di riportare a casa una coppa che manca da 11 anni. Questa sera ore 20:00, nel pre-match di Juv… -

La rivalità traprobabilmente ad oggi la vivono solo i tifosi, loro di certo no' oppure: ' Thohir ricordò al mondo cosa erano la juve e le sue malefatte esemplarmente punite ...Perché anche senza Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, sono proprioa dominare in Italia per quel che riguarda il valore della rosa: 555 milioni a 529 per i bianconeri, nessuno come ...Attacco: Dusan Vlahovic! Sarà lui a guidare l'attacco della Juventus alla ricerca di un gol che manca da tre partite ma che arriverebbe nel momento più importante. Panchina per Kean."Sarebbe bello arrivare a venti, mi manca un’altro trofeo con la Juventus. Anche se io me li sento già ma ... Un match, che secondo Chiellini, ha intrinseco tutti gli stimoli possibili: "Juve-Inter ...