Juventus-Inter, ancora una volta avversarie per la conquista di un trofeo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Derby d’Italia torna ad infuocare il calcio nostrano con il confronto Juventus-Inter. Dopo aver visto le due sfide di Serie A e la finalissima di Supercoppa Italiana, bianconeri e nerazzurri si ritroveranno di fronte per giocarsi l’ultimo atto che metterà in palio il secondo trofeo nazionale del calcio italiano. Una rivincita, per così dire, della partita che ha assegnato la coppa disputata dai campioni d’Italia e dagli ultimi vincitori della Coppa Italia. Un contrapposizione praticamente infinita che metterà di fronte, nuovamente, la Beneamata e la Vecchia Signora. Teatro dell’incontro, questa volta, sarà lo stadio Olimpico di Roma, l’impianto sportivo calcistico più importante e famoso della Capitale. Non ci saranno le due squadre romane, ma i tifosi delle due società promettono di riempire gli spalti generando un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Derby d’Italia torna ad infuocare il calcio nostrano con il confronto. Dopo aver visto le due sfide di Serie A e la finalissima di Supercoppa Italiana, bianconeri e nerazzurri si ritroveranno di fronte per giocarsi l’ultimo atto che metterà in palio il secondonazionale del calcio italiano. Una rivincita, per così dire, della partita che ha assegnato la coppa disputata dai campioni d’Italia e dagli ultimi vincitori della Coppa Italia. Un contrapposizione praticamente infinita che metterà di fronte, nuovamente, la Beneamata e la Vecchia Signora. Teatro dell’incontro, questa, sarà lo stadio Olimpico di Roma, l’impianto sportivo calcistico più importante e famoso della Capitale. Non ci saranno le due squadre romane, ma i tifosi delle due società promettono di riempire gli spalti generando un ...

