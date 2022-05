Juve - Inter alle 21, formazioni ufficiali: Allegri sceglie Bernardeschi con Vlahovic e Dybala, Dzeko in coppia con Lautaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dalle ore 19.45 inizierà il prepartita del match, con le immagini dal campo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dore 19.45 inizierà il prepartita del match, con le immagini dal campo ...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - PotereaiSith : RT @Gazzetta_it: Coppe europee 20-21: alla Juve 83 milioni, all'Inter quasi la metà. Il Milan invece...#Uefa - sportli26181512 : Juve-Inter è già iniziata sugli spalti: nerazzurri accolti dai laziali e marcia verso l'Olimpico. Mistero sulla cor… -