(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilè l’opera che terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattina del 6 Aprile. La rete nazionale ripropone l’di qualche anno fa, con l’allestimento di Damiano Michieletto proveniente dalla De Nationale Opera di Amsterdam, messo in scena per la prima volta all’opera di Roma, con la direzione musicale del maestro Stefano Montanari.Il regista Damiano Michieletto spiega “nel realizzarla ho cercato un pensiero che non fosse solo divertente o brillante, ma anche legato al motivo per cui il lavoro è stato scritto’. La regia televisiva è curata da Carlo Gallucci. TramaAlcune persone illustri si ritrovano a Plombières, nell’albergo termale “Il Giglio d’Oro”. Fanno sosta qui prima di cominciare il loroversoper assistere all’incoronazione di re Carlo X. Madama ...

Advertising

TheaterAugsburg : La traviata OPER VON GIUSEPPE VERDI Premiere: 2.10.2022 Il viaggio a Reims KOMISCHE OPER VON GIOACHINO ROSSINI Pre… - Clarembaldo : @FartFromAmerika Viaggio a Reims. - geertenmaria : RT @awadel22: Il viaggio a Reims 1984 Pesaro, Samuel Ramey as Lord Sidney - awadel22 : Il viaggio a Reims 1984 Pesaro, Samuel Ramey as Lord Sidney -

NonSolo.TV

Si prosegue mercoledì 11 maggio con "Il" di Rossini nell'allestimento firmato da Damiano Michieletto con Stefano Montanari sul podio. Scene Paolo Fantin, costumi di Carla Teti. ...Il padre decide di accompagnarlo in macchina, compie undi 160km ma quando mancano pochi ... La chiamata dele la svolta Nella prima stagione al Jura Sud segna 15 gol in 21 partite e ... Il viaggio a Reims, edizione 2009, in onda su Rai 5 Il viaggio a Reims Arriva per la prima volta all'Opera di Roma Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini, proposto nell'allestimento firmato da Damiano Michieletto proveniente dalla De Nationale Opera ...Il padre decide di accompagnarlo in macchina, compie un viaggio di 160km ma quando mancano ... La chiamata del Reims e la svolta Nella prima stagione al Jura Sud segna 15 gol in 21 partite e ...