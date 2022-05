I novant’anni di Valentino. La cosa più chic è festeggiare in assoluto riserbo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Molte paginate per i novant’anni di Valentino Garavani che ricorrono oggi (auguri), nessuna intervista e un unico, solo pensiero. Quanto debba essere cool, anzi quanto è sicuramente, senza dubbio, cool, chic, elegante, raffinato, mettetela come volete, festeggiare in totale, assoluto riserbo un compleanno così importante, mentre il resto del mondo pubblica su Meta anche la foto della bisavola attonita davanti alle candeline accese pur di acchiappare un po’ di like. Del genetliaco del signor Garavani da Voghera, dove negli Anni Ottanta festeggiò con l’intera cittadinanza e tutte le casalinghe possibili in una magica sfilata in piazza del Duomo, tié Arbasino, non uscirà neanche una foto sui profili degli invitati. In realtà, con grande scorno di tutti i media, non è ufficiale ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Molte paginate per idiGaravani che ricorrono oggi (auguri), nessuna intervista e un unico, solo pensiero. Quanto debba essere cool, anzi quanto è sicuramente, senza dubbio, cool,, elegante, raffinato, mettetela come volete,in totale,un compleanno così importante, mentre il resto del mondo pubblica su Meta anche la foto della bisavola attonita davanti alle candeline accese pur di acchiappare un po’ di like. Del genetliaco del signor Garavani da Voghera, dove negli Anni Ottanta festeggiò con l’intera cittadinanza e tutte le casalinghe possibili in una magica sfilata in piazza del Duomo, tié Arbasino, non uscirà neanche una foto sui profili degli invitati. In realtà, con grande scorno di tutti i media, non è ufficiale ...

Advertising

ilfoglio_it : Quanto è cool, elegante, raffinato festeggiare in assoluto riserbo 90 anni, come ha fatto Valentino, mentre il rest… - VanityFairIt : Novant'anni di vita (è oggi, 11 maggio, il suo novantesimo compleanno) e quarantacinque di carriera per il più gran… - MalviciniMaria : Con orgoglio e tanta emozione annuncio l'apertura della mostra che il ns Comune,in collaborazione con Valentino spa… -

Valentino, 10 curiosità sull'Imperatore della moda Novant anni di vita e quasi cinquanta di carriera che hanno portato alla creazione del mito. SCORRI L ARTICOLO FINO IN FONDO PER SCOPRIRE 10 CURIOSITÀ CHE FORSE NON CONOSCI SU VALENTINO La passione ... Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 16 aprile A Palazzo Valentino a Valenza prosegue la mostra dedicata a Pier ... Dai lavori degli anni Settanta, connotati dalla genuina ...al 'Ridotto' del Teatro Civico di Tortona in occasione dei novant'anni del ... di vita e quasi cinquanta di carriera che hanno portato alla creazione del mito. SCORRI L ARTICOLO FINO IN FONDO PER SCOPRIRE 10 CURIOSITÀ CHE FORSE NON CONOSCI SULa passione ...A Palazzoa Valenza prosegue la mostra dedicata a Pier ... Dai lavori degliSettanta, connotati dalla genuina ...al 'Ridotto' del Teatro Civico di Tortona in occasione deidel ...