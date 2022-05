GeForce Now: liberata la potenza dei 4K per tutti, niente più limiti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nvidia ha intenzione di migliorare ancora di più il suo comparto di schede video portando alla nascita un nuovo tipo di componente; l’obiettivo sarebbe quello di garantire la massima risoluzione sino a 4K anche su altri dispositivi, come i PC e i Mac per esempio. Ma qual è il massimo tipo di piano, e che tipo di offerta avremo modo di acquistare aderendo? Il 4K sarà disponibile: niente fermerà la società dal lanciare questa introduzione – Computermagazine.itGeForce Now migliora il suo piano “RTX 3080” garantendo la massima risoluzione fino al 4K anche su PC e Mac. Come sappiamo molto bene le promo erano decisamente diverse inizialmente: avevano un costo di 19,99 euro al mese o 99 euro per sei mesi, inoltre potevano essere attivate soltanto con l’ausilio di un Shield TV, mentre ora viene espansa pure ad altri dispositivi. Su PC e Mac prima era limitata ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nvidia ha intenzione di migliorare ancora di più il suo comparto di schede video portando alla nascita un nuovo tipo di componente; l’obiettivo sarebbe quello di garantire la massima risoluzione sino a 4K anche su altri dispositivi, come i PC e i Mac per esempio. Ma qual è il massimo tipo di piano, e che tipo di offerta avremo modo di acquistare aderendo? Il 4K sarà disponibile:fermerà la società dal lanciare questa introduzione – Computermagazine.itNow migliora il suo piano “RTX 3080” garantendo la massima risoluzione fino al 4K anche su PC e Mac. Come sappiamo molto bene le promo erano decisamente diverse inizialmente: avevano un costo di 19,99 euro al mese o 99 euro per sei mesi, inoltre potevano essere attivate soltanto con l’ausilio di un Shield TV, mentre ora viene espansa pure ad altri dispositivi. Su PC e Mac prima era limitata ...

