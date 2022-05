Fiat, arriva la nuova 500X con motorizzazione Hybrid 48 volt (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la 500 e Panda Hybrid, oltre alla nuova 500 e Ulysse con motorizzazione elettrica, Fiat prosegue il suo percorso verso la transizione energetica e la mobilità sostenibile con il lancio della nuova 500X con la nuova motorizzazione Hybrid 48 volt. Il Ceo Fiat e Cmo Stellantis, Olivier Francois, ha spiegato come la gamma Fiat sia totalmente elettrificata dopo il lancio anche della Tipo Hybrid. Il viaggio continua, lanciando un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con motorizzazione elettrica, con l’obiettivo di avere una gamma completamente elettrificata dal 2027. Innovativa e smart, ma nello stesso tempo una soluzione tecnologica ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la 500 e Panda, oltre alla500 e Ulysse conelettrica,prosegue il suo percorso verso la transizione energetica e la mobilità sostenibile con il lancio dellacon la48. Il Ceoe Cmo Stellantis, Olivier Francois, ha spiegato come la gammasia totalmente elettrificata dopo il lancio anche della Tipo. Il viaggio continua, lanciando un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno conelettrica, con l’obiettivo di avere una gamma completamente elettrificata dal 2027. Innovativa e smart, ma nello stesso tempo una soluzione tecnologica ...

