Evasione fiscale e riciclaggio | il Pm chiede il processo per Irene Pivetti Inchiesta sulla compravendita di tre Ferrari

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Camerae altre cinque persone nell'ambito dell', chiusa nelle scorse settimane, con al centro i ...

VicenzaToday

... chiusa nelle scorse settimane, con al centro i reati di riciclaggio , autoriciclaggio edper una serie di operazioni commerciali sospette, tra cui la compravendita di tre Ferrari ...Il pm di Milano Giovanni Tarzia ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti e altre cinque persone coinvolte in un'inchiesta su una presunta. La richiesta, dopo la chiusura indagine dello scorso aprile, sarà ora valutata da un giudice. 'In oltre 7 ore di interrogatorio la mia assistita Pivetti ha spiegato e ricostruito ... Evasione fiscale, denunciati 3 imprenditori “apri e chiudi”: sequestrati 330mila euro Secondo la Procura nella compravendita delle auto di lusso la socità dell'ex presidente della Camera avrebbe evaso oltre 5 milioni di euro ...Uno dei fronti più importanti è proprio quello della riforma fiscale, con l'obiettivo di combattere l'evasione (obiettivo anche del PNRR), ma anche di snellire l'intero sistema e portare verso la ...