Elche-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: gioca De Paul (Di mercoledì 11 maggio 2022) A un passo dalla salvezza, l’Elche vuole chiudere i conti questa sera nella sfida contro l’Atletico Madrid valida per la giornata 36 della Liga (di seguito le formazioni ufficiali). A tre turni dalla fine, i valenciani hanno sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e questa sera potrebbero anche salvarsi con una sconfitta se il Maiorca, terzultimo, dovesse perdere. I biancoverdi stanno per raggiungere la seconda permanenza consecutiva nel massimo campionato spagnolo, dopo la promozione ottenuta nella stagione 2019/2020. Nell’annata odierna hanno già fatto meglio della precedente, quando chiusero al quartultimo posto con 36 punti. Ora, invece, sono a quota 39 in quattordicesima posizione. L’Elche punta ad allungare la striscia positiva tra le mura amiche, dove nelle ultime due ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 11 maggio 2022) A un passo dalla salvezza, l’vuole chiudere i conti questa sera nella sfida contro l’valida per la giornata 36 della Liga (di seguito le). A tre turni dalla fine, i valenciani hanno sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e questa sera potrebbero anche salvarsi con una sconfitta se il Maiorca, terzultimo, dovesse perdere. I biancoverdi stanno per raggiungere la seconda permanenza consecutiva nel massimo campionato spagnolo, dopo la promozione ottenuta nella stagione 2019/2020. Nell’annata odierna hanno già fatto meglio della precedente, quando chiusero al quartultimo posto con 36 punti. Ora, invece, sono a quota 39 in quattordicesima posizione. L’punta ad allungare la striscia positiva tra le mura amiche, dove nelle ultime due ...

Advertising

infobetting : Elche-Atletico Madrid (Liga, mercoledì H 21.30): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros molto vicini all’obiett… - sportnotizie24 : #Elche-#AtleticoMadrid, le probabili formazioni: le scelte di Rodriguez e Simeone - Gambles_4_fun : RT @MarkOHaire: ?? Best 20+ Booking Pts ???? 94% Roma 94% Valencia 89% Metz 88% Elche 88% Getafe 86% Cagliari 86% Sampdoria 86% Udinese 85% L… - MarkOHaire : ?? Best 20+ Booking Pts ???? 94% Roma 94% Valencia 89% Metz 88% Elche 88% Getafe 86% Cagliari 86% Sampdoria 86% Udine… - infernALE96 : Anche il Betis di Fekir stasera se vince va a -1 dall'Atletico quarto e poi ci divertiamo a vedere il Cholismo nell… -