Deborah James, giornalista, ha perso a 40 anni la sua battaglia contro il cancro: “Nessuno sa quanto mi resta” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Deborah James ha commosso il mondo con il suo lungo messaggio di addio, giornalista, conduttrice e podcaster famosissima nel Regno Unito, James da anni lotta contro il cancro e in un lungo post affidato ai social ha annunciato di aver perso la sua battaglia. La giornalista ha dichiarato di non sapere quanto tempo le resti e che sta vivendo questi ultimi giorni accettando quanto sta succedendo e con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per vincere. L’annuncio di Deborah James sulla lotta al cancro “Il messaggio che non ho mai voluto scrivere“, inizia così il lungo post di addio di Deborah ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha commosso il mondo con il suo lungo messaggio di addio,, conduttrice e podcaster famosissima nel Regno Unito,dalottaile in un lungo post affidato ai social ha annunciato di averla sua. Laha dichiarato di non saperetempo le resti e che sta vivendo questi ultimi giorni accettandosta succedendo e con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per vincere. L’annuncio disulla lotta al“Il messaggio che non ho mai voluto scrivere“, inizia così il lungo post di addio di...

Advertising

mariali94316534 : Deborah James e il cancro: "Non so quanto tempo mi resta" - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Il messaggio che non avrei mai voluto scrivere. Non so quanto tempo mi resta' La conduttrice da anni malata di cancro aggiorn… - fanpage : 'Il messaggio che non avrei mai voluto scrivere. Non so quanto tempo mi resta' La conduttrice da anni malata di can… -

Tutto quello che non sai su Deborah James e la sua battaglia contro il cancro Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'attivista e blogger Deborah James: dalla battaglia contro il cancro alla vita privata. Deborah James è una giornalista londinese che si è fatta conoscere in tutto il mondo per la sua battaglia contro il cancro e per l'... Deborah James e il cancro: 'Non so quanto tempo mi resta' La giornalista Deborah James ha scritto un messaggio straziante ora che il cancro ha preso il sopravvento sul suo corpo. La giornalista e conduttrice Deborah James ha rotto il silenzio in merito alla sua malattia e ... Deborah James, giornalista, ha perso a 40 anni la sua battaglia contro il cancro: “Nessuno sa quanto mi resta” Deborah James ha commosso il mondo con il suo lungo messaggio di addio, giornalista, conduttrice e podcaster famosissima nel Regno Unito, James da anni lotta contro il cancro e in un lungo post ... “Non so quanto mi resta”, messaggio straziante della celebre conduttrice: è malata di cancro "Non so quanto mi resta", messaggio straziante della celebre conduttrice: è malata di cancro. Sono rimasti tutti sconvolti dalle sue parole ... Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'attivista e blogger: dalla battaglia contro il cancro alla vita privata.è una giornalista londinese che si è fatta conoscere in tutto il mondo per la sua battaglia contro il cancro e per l'...La giornalistaha scritto un messaggio straziante ora che il cancro ha preso il sopravvento sul suo corpo. La giornalista e conduttriceha rotto il silenzio in merito alla sua malattia e ...Deborah James ha commosso il mondo con il suo lungo messaggio di addio, giornalista, conduttrice e podcaster famosissima nel Regno Unito, James da anni lotta contro il cancro e in un lungo post ..."Non so quanto mi resta", messaggio straziante della celebre conduttrice: è malata di cancro. Sono rimasti tutti sconvolti dalle sue parole ...