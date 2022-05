Dal 16 maggio stop all'obbligo di mascherina sui voli (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno pubblicato un aggiornamento sulle misure di sicurezza sanitaria per i viaggi aerei, eliminando la raccomandazione sull'uso obbligatorio di mascherine mediche negli aeroporti e a bordo di un volo. Le nuove raccomandazioni sull'uso delle mascherine entreranno in vigore dal 16 maggio 2022. L'aggiornamento del protocollo congiunto sulla sicurezza sanitaria dell'aviazione tiene conto degli ultimi sviluppi della pandemia, in particolare dei livelli di vaccinazione e dell'immunità acquisita naturalmente, e della conseguente revoca delle restrizioni in un numero crescente di paesi europei. Oltre alle modifiche relative alle mascherine, le raccomandazioni includono un allentamento delle misure più rigorose sulle operazioni aeree, ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno pubblicato un aggiornamento sulle misure di sicurezza sanitaria per i viaggi aerei, eliminando la raccomandazione sull'uso obbligatorio di mascherine mediche negli aeroporti e a bordo di un volo. Le nuove raccomandazioni sull'uso delle mascherine entreranno in vigore dal 162022. L'aggiornamento del protocollo congiunto sulla sicurezza sanitaria dell'aviazione tiene conto degli ultimi sviluppi della pandemia, in particolare dei livelli di vaccinazione e dell'immunità acquisita naturalmente, e della conseguente revoca delle restrizioni in un numero crescente di paesi europei. Oltre alle modifiche relative alle mascherine, le raccomandazioni includono un allentamento delle misure più rigorose sulle operazioni aeree, ...

