Coppa Italia la Juve si illude con Vlahovic | la vince l’Inter

l'Inter vince la finale di Coppa Italia per la stagione 2021/22 contro la Juventus. Il match termine 4-2 dopo i supplementari. Il gol di Barella nel primo tempo, viene ribaltato dalle reti di Alex Sandro e Vlahovic nella ripresa. Ma i bianconeri i fanno raggiungere per in rigore concesso da Valeri all'Inter, molto contestato. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia e col risultato di 2-2 si va ai supplementari. Ancora un rigore, netto per fallo di De Ligt, spiana la strada all'Inter per il 3-2, realizzato da Perisic. Sempre Perisic segna il 4-2 con un gol bellissimo, di controbalzo di sinistro. Durante il match espulso anche Allegri, furioso sulla panchina dopo il secondo gol di Persic.

