Cisgiordania, giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh uccisa a Jenin: le immagini dei soccorsi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è rimasta uccisa dopo essere stata colpita alla testa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Le immagini mostrano il momento dell'arrivo in ospedale e dei soccorsi. L'emittente ha accusato l'esercito israeliano di averla uccisa "a sangue freddo", ma secondo un portavoce militare potrebbe essere stata colpita dai palestinesi. Anche un altro giornalista è stato ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

