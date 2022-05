Caterpillar | salvi tutti i posti di lavoro a Jesi | il sito che doveva essere chiuso passa all’Imr Fiom | ‘Lavoro e diritti tutelati grazie ad operai’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022)di, stipendi egarantiti. Del resto, che i conti fossero in ordine, gli operai lo avevano sempre detto. E così evidentemente era, visto che lo stabilimentoHydraulics Italia diresterà in attività con gli stessi livelli occupazionali. La multinazionale ne aveva annunciato la chiusura lo scorso dicembre – aprendo tra l’altro una procedura con una condotta antisindacale – e dopo cinque mesi di vertenza è stato raggiunto l’accordo che prevede ilggio delalla IMR-Industriale sud, società del settore automotive con sede a Carate Brianza e diversi stabilimenti in Italia e in Europa. I 189 dipendenti chevoleva licenziare continueranno a lavorare e ...