Bene il golden power sulle gare per l'idroelettrico, ma serve più coraggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il governo ha rafforzato il golden power – la disciplina sui poteri speciali che serve a tutelare asset ritenuti strategici dalle incursioni straniere – estendendolo anche alle «concessioni di grande derivazione idroelettrica» con l'aggiunta che i poteri speciali potranno essere esercitati dallo Stato anche nei casi in cui l'affidamento sia di competenza regionale. L'operazione è stata inserita, attraverso alcuni emendamenti, nel decreto Taglia prezzi, e viene descritta come uno scudo inviolabile per proteggere i nostri asset in campo energetico dagli speculatori internazionali. Ma è proprio così? Per avere un quadro chiaro della situazione è necessario fare un breve riassunto delle puntate precedenti: l'Italia è l'unico Paese Ue che ha introdotto procedure di concorrenza aperta sui rinnovi delle concessioni idroelettriche, ed è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il governo ha rafforzato il– la disciplina sui poteri speciali chea tutelare asset ritenuti strategici dalle incursioni straniere – estendendolo anche alle «concessioni di grande derivazione idroelettrica» con l'aggiunta che i poteri speciali potranno essere esercitati dallo Stato anche nei casi in cui l'affidamento sia di competenza regionale. L'operazione è stata inserita, attraverso alcuni emendamenti, nel decreto Taglia prezzi, e viene descritta come uno scudo inviolabile per proteggere i nostri asset in campo energetico dagli speculatori internazionali. Ma è proprio così? Per avere un quadro chiaro della situazione è necessario fare un breve riassunto delle puntate precedenti: l'Italia è l'unico Paese Ue che ha introdotto procedure di concorrenza aperta sui rinnovi delle concessioni idroelettriche, ed è ...

