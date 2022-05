Antonio Caprarica infiamma il dibattitto | “Lo devo proprio dire” | un fiume in piena contro tutti

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 11 maggio 2022)ha abbandonato la pacatezza e si è scagliatopoche ore fa. Vediamo insieme cosa è accaduto a La7.(La7 screenshot)ha fatto valere le sue ragioni con molta veemenza. Vediamo insieme i suoi interventi concitati nell’ultimatta trasmessa da La7. Il giornalistaormai è ospite fisso nei talk show d’attualità in tutte le trasmissioni di punta delle nostri reti in particolare su La 7. Ieri è stato nuovamente invitato a Di Martedì, il programma in prima serata a cura di Giovanni Floris. In studio il dibattito era già acceso fin dai primi minuti, a causa della presenza di Yulia Vityazeva, giornalista russa, tacciata di ...