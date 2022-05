Allegri alla fine si fa espellere: altro scontro con la panchina Inter (Di mercoledì 11 maggio 2022) in finale di Coppa Italia Dopo il giallo, Allegri è stato espulso da Valeri al 104?. L’allenatore della Juve si è diretto con forza verso la panchina dell’Inter dopo l’esultanza dei nerazzurri in occasione del gol del 2-4 segnato da Perisic. C’è stato un duro scambio tra chi, tra i giocatori dell’Inter, rientrava in panchina dall’esultanza e quelli bianconeri. Poi è Intervenuto Allegri che ha continuato a protestare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) in finale di Coppa Italia Dopo il giallo,è stato espulso da Valeri al 104?. L’allenatore della Juve si è diretto con forza verso ladell’dopo l’esultanza dei nerazzurri in occasione del gol del 2-4 segnato da Perisic. C’è stato un duro scambio tra chi, tra i giocatori dell’, rientrava indall’esultanza e quelli bianconeri. Poi èvenutoche ha continuato a protestare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : Massimiliano #Allegri scatenato nella conferenza stampa alla vigilia di #JuveInter ? ?? “Allenare non è solo tattic… - juventusfc : ??? Allegri: «Siamo a tre giornate dalla fine del campionato con la finale di #CoppaItaliaFrecciarossa da giocare e… - juventusfc : ??? Allegri: «Tutti stiamo aspettando la finale di #CoppaItaliaFrecciarossa, ma prima c'è un'altra partita e poi bis… - salvotorrisi94 : RT @RidTheRock: Avrei dato un 5,5 alla stagione di #Allegri in caso di vittoria della Coppa. Poco cambia. Do un 5 ad una stagione al di sot… - Macho_2776 : FINO ALLA FINE..altra finale persa,ve vedo poco ALLEGRI?? -