Uomini e donne anticipazioni: ecco cosa succederà oggi 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Uomini e donne anticipazioni: se negli scorsi giorni abbiamo ritrovato al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oggi durante la nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, ritroveremo la coppia formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovano, che all'interno del programma si sono conosciuti e innamorati. Ma oggi cosa succederà? Perché torneranno nello studio di Uomini e donne? Secondo le prime anticipazioni, Isabella Ricci e Fabio Mantovano torneranno da Maria De Filippi per giurare davanti ai milioni di telespettatori, che hanno seguito le loro vicissitudini, il fatidico sì! Ma le sorprese non sono finite qui, infatti, Tina Cipollari chiederà al Cavaliere Biagio Di Maro di fare una ...

