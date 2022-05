Ultime Notizie – Pnrr, Franco: “Tassello importante ma occorre fare di più'” (Di martedì 10 maggio 2022) ”Dobbiamo semplicemente continuare a impegnarci nell’attuazione di tutte le linee del Piano avendo a mente che è un Tassello molto importante ma dura 5 anni”. Gli investimenti sono ”importanti ma soprattutto pubblici. occorre fare molto di più”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del convegno ‘La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) ”Dobbiamo semplicemente continuare a impegnarci nell’attuazione di tutte le linee del Piano avendo a mente che è unmoltoma dura 5 anni”. Gli investimenti sono ”importanti ma soprattutto pubblici.molto di più”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele, nel corso del convegno ‘La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

