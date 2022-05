Ucraina, la giornalista Oksana Gaidar è rimasta uccisa nei bombardamenti a Kiev (Di martedì 10 maggio 2022) E' stata uccisa la giornalista e blogger Ucraina Oksana Gaidar nei bombardamenti nella regione di Kiev . Lo ha reso noto il presidente dell'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina Sergiy ... Leggi su globalist (Di martedì 10 maggio 2022) E' statalae bloggerneinella regione di. Lo ha reso noto il presidente dell'Unione nazionale dei giornalisti dell'Sergiy ...

