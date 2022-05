Sergej Shoigu letteralmente sparito | l' auto nera sulla Piazza Rossa | l' ultimo mistero che scuote Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Riavvolgere il nastro fino alla Parata della Vittoria. Riavvolgerlo insomma soltanto di alcune ore e tornare a ieri, lunedì 9 maggio,di, laddove la Russia e Vladimir Putin hanno mostrato i muscoli celebrando la vittoria sul nazismo. Ma tutta l'attenzione, ovviamente, era rivolta alle parole dello zar sull'invasione in Ucraina. Nessuna "guerra totale", tono un poco dimesso, insomma non arriva quell'escalation di cui si era parlato. Ammesso e non concesso che ancora si possa credere a quella Russia che fino a poche ore prima dell'attacco all'Ucraina parlava di "isteria dell'Occidente" quando gli Usa sostenevano che l'attacco fosse imminente. Ma parte di quell'attenzione è stata catturata anche da, il ministro della Difesa della Russia, dato ...