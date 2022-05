Salvini: “Alpini? Giusto condannare molestie, ma corpo è simbolo di rispetto” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Giusto condannare episodi di molestie o maleducazione, se sono stati segnalati (anche se all’Ana non risulta depositata alcuna denuncia). Scorretto e indegno invece additare il glorioso corpo degli Alpini, da sempre esempio di generosità, sacrificio e rispetto, come simbolo di violenza e volgarità. Se qualcuno ha sbagliato è Giusto che paghi, ma giù le mani dalla storia, dal passato e dal futuro degli Alpini”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le polemiche per le molestie denunciate nel raduno di Rimini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “episodi dio maleducazione, se sono stati segnalati (anche se all’Ana non risulta depositata alcuna denuncia). Scorretto e indegno invece additare il gloriosodegli, da sempre esempio di generosità, sacrificio e, comedi violenza e volgarità. Se qualcuno ha sbagliato èche paghi, ma giù le mani dalla storia, dal passato e dal futuro degli”. Lo dice il leader della Lega Matteo, dopo le polemiche per ledenunciate nel raduno di Rimini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

