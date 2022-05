Rimac - La collaborazione con la Hyundai continuerà (Di martedì 10 maggio 2022) "Fake news". Così Mate Rimac, fondatore dell'omonima azienda croata, ha bollato le recenti indiscrezioni di Automotive News su una collaborazione con la Hyundai destinata a una fine prematura per "colpa" della Porsche. In particolare, l'imprenditore ha voluto sgombrare il campo dalle ricostruzioni con un post su Facebook: "Sia la Hyundai che la Rimac hanno affermato che non c'è nulla di vero", scrive il manager sulla propria pagina personale. Nuovi investimenti. Secondo la rivista tedesca Auto Motor und Sport, le due aziende hanno confermato l'impegno a proseguire la collaborazione e a pianificare ulteriori progetti congiunti. Inoltre, i coreani hanno intenzione di continuare a investire nella Rimac e hanno confermato le discussioni in corso su altre iniziative, da ... Leggi su quattroruote (Di martedì 10 maggio 2022) "Fake news". Così Mate, fondatore dell'omonima azienda croata, ha bollato le recenti indiscrezioni di Automotive News su unacon ladestinata a una fine prematura per "colpa" della Porsche. In particolare, l'imprenditore ha voluto sgombrare il campo dalle ricostruzioni con un post su Facebook: "Sia lache lahanno affermato che non c'è nulla di vero", scrive il manager sulla propria pagina personale. Nuovi investimenti. Secondo la rivista tedesca Auto Motor und Sport, le due aziende hanno confermato l'impegno a proseguire lae a pianificare ulteriori progetti congiunti. Inoltre, i coreani hanno intenzione di continuare a investire nellae hanno confermato le discussioni in corso su altre iniziative, da ...

Advertising

Stefanex92 : RT @Automoto_it: Il gruppo Hyundai-Kia sarebbe in procinto di cedere le proprie quote della Rimac a causa dell'intensificarsi della collabo… - Automoto_it : Il gruppo Hyundai-Kia sarebbe in procinto di cedere le proprie quote della Rimac a causa dell'intensificarsi della… - zazoomblog : Hyundai-Kia - Possibile stop ai progetti di collaborazione con la Rimac - #Hyundai-Kia #Possibile #progetti -