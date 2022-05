Riforme: Pd, 'no tempi per presidenzialismo a fine legislatura, è propaganda' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Cosa significa presentare un testo di questo genere a 10 mesi dalla fine legislatura? Significa fare propaganda". Così Stefano Ceccanti del Pd aula alla Camera sulla pdl sul presidenzialismo di Fdi. "Per questo noi non abbiamo presentato alcun emendamento, per segnalare che non si diceva no al fine, ma alla scelta dei tempi e dei modi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Cosa significa presentare un testo di questo genere a 10 mesi dalla? Significa fare". Così Stefano Ceccanti del Pd aula alla Camera sulla pdl suldi Fdi. "Per questo noi non abbiamo presentato alcun emendamento, per segnalare che non si diceva no al, ma alla scelta deie dei modi".

Imprese femminili: arrivano i soldi del Pnrr ... e riforme quali il Family Act. La parità di genere dev'essere una costante dell'intervento ... Cosa serve per far ripartire le imprese femminili Vanno rispettati i tempi Di fatto, quindi, le uniche ... Il tirocinio della democrazia. Mario Lodi, la scuola e la didattica ... colga, insomma, ma non decifri, lo spirito dei tempi. Né so che quella che ho frequentato io è una ... prima del Sessantotto, più delle riforme. Cipì è il precipitato di letture comuni a più ... Il Tempo Riforme: Pd, 'no tempi per presidenzialismo a fine legislatura, è propaganda' Significa fare propaganda". Così Stefano Ceccanti del Pd aula alla Camera sulla pdl sul presidenzialismo di Fdi. "Per questo noi non abbiamo presentato alcun emendamento, per segnalare che non si ... Diamo al Parlamento in seduta comune potere fiduciario "Noi non abbiamo presentato emendamenti soppressivi ma abbiamo detto no al mandato al relatore per dire no alla scelta dei tempi e dei modi - ha spiegato Ceccanti -: in questa legislatura è possibile ...