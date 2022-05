Non solo le mani addosso: Sara racconta il saluto fascista degli Alpini per umiliarla (Di martedì 10 maggio 2022) Per difendere la sua privacy useremo un nome di fantasia: Sara. Lei è una delle protagoniste-vittime di quel che è successo nei giorni scorsi nella cittadina della costiera romagnola, durante la grande adunata degli Alpini. Ha 27 anni, studia a Rimini e per mantenersi lavora come cameriera in un locale. E proprio lì è stata molestata: prima dialetticamente (con i classici cliché del cat-calling), poi fisicamente con la mano di uno dei presenti che si è poggiata sul suo seno. Ma non ci sono state solo molestie fisiche da parte degli Alpini radunati a Rimini, perché la stessa giovane studentessa ha anche raccontato di come sia stata chiamata al tavolo con un classico saluto fascista. Molestie Alpini Rimini, tra le ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Per difendere la sua privacy useremo un nome di fantasia:. Lei è una delle protagoniste-vittime di quel che è successo nei giorni scorsi nella cittadina della costiera romagnola, durante la grande adunata. Ha 27 anni, studia a Rimini e per mantenersi lavora come cameriera in un locale. E proprio lì è stata molestata: prima dialetticamente (con i classici cliché del cat-calling), poi fisicamente con la mano di uno dei presenti che si è poggiata sul suo seno. Ma non ci sono statemolestie fisiche da parteradunati a Rimini, perché la stessa giovane studentessa ha ancheto di come sia stata chiamata al tavolo con un classico. MolestieRimini, tra le ...

